È di nuovo quel momento dell’anno in cui i pantaloncini prendono il sopravvento Ecco cinque modelli di tendenza per l’estate

È tornato il momento di sfoggiare i pantaloncini! L'estate 2025 celebra la versatilità con cinque modelli che uniscono stile e comfort. Dalla classe dei bermuda all’allegria dei modelli stampati, gli shorts diventano il tuo alleato perfetto per ogni occasione. Scopri come questo capo intramontabile può trasformare il tuo guardaroba estivo, regalando freschezza e personalità al tuo look quotidiano. Pronto a far colpo?

G li shorts della Primavera-Estate 2025 spaziano tra ispirazioni, riferimenti e lunghezze. Proponendosi come il vero e definitivo capo passe-partout della stagione calda, indipendentemente dall’età e dall’occasione. Ecco cinque pantaloncini di tendenza da indossare quest’estate. Eleganza in bermuda Gli shorts morbidi lunghi fino al ginocchio vantano un animo sartoriale e chic, che li trasforma in inaspettati protagonisti di tailleur rivisitati. Leggi anche › Ad ognuno il suo. 5 shorts di tendenza nella Primavera-Estate 2025 Stripes mania In questa stagione calda, il motivo a righe – verticale o orizzontale – conquista pantaloncini di ogni forma e lunghezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - È di nuovo quel momento dell’anno in cui i pantaloncini prendono il sopravvento. Ecco cinque modelli di tendenza per l’estate

Nuovo allenatore Juve, Balzarini glissa su quel tecnico: «Non ci sono stati contatti coi bianconeri. Tra l'altro lui avrebbe fatto questo col suo club d'appartenenza». L'annuncio - Gianni Balzarini, in un'intervista recente, ha sminuito le voci su un possibile ritorno di Antonio Conte alla guida della Juventus.

dal 2010 sul #arrivo del #nuovo #papa: Leggi la discussione

#F1 #2026: ecco chi fornirà il motore al #nuovo #team, i dettagli it&utm_medium=mastodon Leggi la discussione

Si parla di nuovo dell’omicidio di JFK

Riporta ilpost.it: L’imminente uscita di un libro sull’omicidio dell’ex presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy scritto da Paul Landis, un ex agente della scorta del presidente che si trovava a pochi ...

Il nuovo segretario dell’Anm: “Sulla riforma i magistrati non trattano, quel testo va ritirato. L’incontro con Meloni? Ho dubbi sull’utilità”

Secondo ilfattoquotidiano.it: “La magistratura italiana non vuole trattare per una modifica della riforma, ma auspica un ripensamento radicale e il ritiro di quel testo ... è il nuovo segretario generale dell’Associazione ...

Nel momento dell’annuncio del nuovo Papa Leone XIV, 21 milioni di spettatori erano davanti alla tv: numeri storici

ilfattoquotidiano.it scrive: La platea totale segna poco più di dieci milioni di telespettatori, il nuovo Pontefice è stato ... più di un’ora la platea raggiunge nel momento dell’annuncio i 21 milioni di telespettatori.