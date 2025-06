è arrivata la stagione delle piscine da cortona a castiglion fiorentino tutte le aperture dell estate

È ufficialmente tempo di tuffi! Con giugno, la Valdichiana si prepara a riaccogliere bagnanti e amanti del sole. La prima a dare il benvenuto è la piscina Monti del Parterre di Cortona, riqualificata e pronta ad offrirti un'estate indimenticabile. Scopri le altre aperture nei dintorni e preparati a godere di momenti di relax tra amici e famiglia. In questo trend di riscoperta delle piscine, quale sarà la tua preferita?

Con l’arrivo di giugno prende il via la stagione delle piscine in Valdichiana, anche se non mancano situazioni ancora in fase di definizione. La prima a riaprire sarà l’impianto Monti del Parterre di Cortona, che da sabato 7 giugno sarà nuovamente a disposizione del pubblico. Si tratta della struttura comunale riqualificata lo scorso anno e affidata in gestione all’associazione 4Ever Sport, composta da sei soci, tra cui Riccardo Bianchi, ex campione del mondo di salvamento. Anno scorso il D day era stata una grandissima festa con la partecipazione di volti noti del nuoto come il campione olimpico Massimiliano Rosolino e il cortonese Michele Santucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it