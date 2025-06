Dzeko Bologna il bosniaco vuole tornare in Italia e i rossoblù sono la piazza giusta per quel traguardo

Edin Dzeko, il bomber bosniaco con 381 gol nel suo palmarès, punta su Bologna per il suo ritorno in Serie A. La scelta dei rossoblù non è casuale: un club in crescita, pronto a sfruttare l’esperienza di un campione per aspirare a traguardi ambiziosi. Immaginate l’impatto che potrebbe avere nella lotta per un posto nelle coppe europee! Dzeko segna il passo verso una nuova avventura e Bologna è pronta a riabbracciarlo.

Edin Dzeko vuole tornare Bologna e ha scelto Bologna come piazza: il suo arrivo darebbe profondità ed esperienza all’attacco di Italiano Edin Dzeko, attaccante bosniaco oggi a quota 381 gol in carriera con i club, ha espresso il desiderio di tornare in Serie A e ha individuato nel Bologna una possibile destinazione ideale per chiudere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Dzeko Bologna, il bosniaco vuole tornare in Italia e i rossoblù sono la piazza giusta per quel traguardo

Leggi anche Dzeko, futuro di nuovo in Serie A? Si muovono Como e Bologna - Edin Dzeko, a 39 anni, è pronto per un nuovo capitolo in Serie A. Bologna e Como si muovono per ingaggiarlo, dimostrando che l'esperienza e il talento non hanno età.

