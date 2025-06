Dybala-Cristante le certezze e un dubbio in attacco | ecco la Roma di Gasp

La Roma di Gasperini si prepara a scrivere un nuovo capitolo, con Dybala e Cristante come punti fermi. Ma il vero interrogativo è: chi guiderà l'attacco? In un calcio in continua evoluzione, dove la strategia conta più che mai, la scelta cruciale potrebbe definire le ambizioni dei giallorossi. Scopri come il nuovo mister sta plasmando una squadra pronta a sorprendere nel campionato!

Nell'ultima puntata de La Tripletta ( guarda qui l'integrale! ) abbiamo provato a disegnare la nuova Roma targata Gasperini. Tante certezze e in attacco.

Dybala, Mourinho ile yaptigi görüsmeyi anlatti!: Devre arasi transfer döneminde Galatasaray ile adi geçen Roma'nin Arjantinli futbolcusu Paulo Dybala, kariyeri hakkinda çarpici açiklamalar yapti.Dybala, kendisine gelen tekliflere ragmen Ro… Leggi la discussione

