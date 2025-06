Duro colpo a Cosa Nostra | a Palermo eseguite 29 misure cautelari di presunti affiliati al mandamento Porta Nuova

Un forte segnale nella lotta alla mafia: a Palermo, i Carabinieri hanno arrestato 29 presunti affiliati a Cosa Nostra. Questo blitz non è solo un'operazione di giustizia, ma rappresenta anche un passo decisivo nel contesto di una società che cerca di liberarsi dal giogo mafioso. Un dato interessante? Ogni arresto è un tassello che contribuisce a costruire un futuro senza paura. La lotta continua!

Nuovo duro colpo a Cosa Nostra a Palermo. All’alba di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito 29 misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Le accuse sono gravissime: associazione mafiosa, traffico di droga, estorsioni, esercizio abusivo del gioco d’azzardo, reati contro la persona e il patrimonio, con l’aggravante del metodo mafioso. Tra i destinatari delle misure, 13 erano giĂ detenuti per altri reati. In tutto sono state eseguite sedici misure di custodia cautelare in carcere, mentre le restanti 13 riguardano obblighi di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it