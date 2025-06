Duplice omicidio di Bologna le vittime trovate con coltelli in mano | c' è l' ipotesi che la scena del crimine sia stata alterata

Un duplice omicidio scuote Bologna, con dettagli inquietanti che sollevano domande su una possibile alterazione della scena del crimine. Le vittime, trovate con coltelli in mano, raccontano di un dramma che va oltre il singolo episodio: il tema della violenza domestica è sempre più attuale e richiede attenzione. Cosa si nasconde dietro questi gesti estremi? Un grido silenzioso che merita di essere ascoltato.

Quando gli agenti della polizia sono intervenuti nell'appartamento di piazza dell'Unità a Bologna, in cui abitavano il presunto autore del delitto e le due vittime accoltellate, entrando grazie all'aiuto dei vigili del fuoco, hanno trovato i corpi senza vita dei due uomini, uno in cucina sgozzato mentre l'altro nel disimpegno con una ferita all'addome. Le due vittime avevano entrambe un.

Duplice omicidio di Bologna, in un video la fuga dell'inquilino. Le vittime trovate con i ...

Da msn.com: AGI - Zaino in spalla e due valigie: così Gennaro Maffia ha lasciato la mattina di lunedì 2 giugno l'appartamento di piazza dell'Unità a Bologna per imbarcarsi sul volo delle 7:55 dall'aeroporto Marco ...

Chi erano le vittime del duplice omicidio di Bologna: Luca Gombi e Luca Monaldi

ilrestodelcarlino.it scrive: I due, brutalmente uccisi a coltellate, erano una coppia unita civilmente dal 2023. Il primo, bolognese di 50 anni, aveva lavorato come Oss. Il secondo, aretino di 54, aveva lavorato per anni nel nego ...

Gennaro Maffia, chi è l'uomo accusato di duplice omicidio a Bologna e il movente. La lite per 20mila euro e la minaccia: «La pagheranno»

Si legge su leggo.it: Gennaro Maffia ha provato a scappare in Venezuela dopo aver ucciso i suoi coinquilini a Bologna. Tutti e tre viveano al sesto piano di in un palazzo di Piazza Unità. Uno di loro Luca ...