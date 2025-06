Duplice omicidio a Bologna il video della fuga del presunto assassino | zaino in spalla e due valigie è diretto in aeroporto

Un duplice omicidio scuote Bologna e riaccende i riflettori su un tema scottante: la sicurezza nelle nostre città. Le immagini del presunto assassino in fuga, zaino in spalla e valigie al seguito, sono un monito inquietante. La domanda che tutti si pongono è: quanto conosciamo realmente chi ci circonda? Un episodio tragico che invita a riflettere sulla necessità di maggiore vigilanza e prevenzione nella vita quotidiana.

Sei del mattino di lunedì 2 giugno: zaino in spalla, due valigie, maglia arancione-giallo e pantaloni corti. Sono le prime immagini, registrate dalle telecamere di sorveglianza e diffuse dalla Polizia, di Gennaro Maffia, 48 anni, che lascia l'appartamento di piazza dell'Unità in Bolognina per dirigersi all'aeroporto Marconi di Bologna. Secondo quanto accertato dagli investigatori della squadra mobile, coordinati dal pm Tommaso Pierini, il 48enne si stava allontanando dopo avere ucciso in modo efferato Luca Gombi, 50 anni, e Luca Monaldi, 54. I due uomini, trovati morti ieri mattina dalla polizia nel loro appartamento, avevano regolarmente affittato al 48enne una stanza dove lui si appoggiava in modo saltuario.