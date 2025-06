Duplice omicidio a Bologna il video del presunto killer che lascia l' appartamento con due valigie

Un duplice omicidio scuote Bologna: il video del presunto killer che esce dall'appartamento con due valigie è agghiacciante. Questo tragico evento si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nelle città italiane. Le immagini, catturate dalle telecamere, raccontano una storia inquietante e sollevano domande sulla vita quotidiana e sull'ombra della violenza che può nascondersi dietro le facciate più tranquille. Chi sarà il prossimo?

Sei del mattino di lunedì 2 giugno: zaino in spalla, due valigie, maglia arancione e pantaloni corti. Sono le prime immagini, registrate dalle telecamere di sorveglianza e diffuse dalla polizia, del 48enne sospettato di essere il killer che lascia l'appartamento di Piazza dell'Unità in Bolognina per dirigersi all'aeroporto Marconi di Bologna. Secondo gli investigatori della squadra mobile, coordinati dal pm Tommaso Pierini, l'uomo si stava allontanando dopo avere ucciso in modo efferato Luca Gombi, 50 anni, e Luca Monaldi, 54. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Duplice omicidio a Bologna, il video del presunto killer che lascia l'appartamento con due valigie

