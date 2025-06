Duplice omicidio a Bologna il presunto killer esce di casa con le valige

Un drammatico duplice omicidio scuote Bologna: il presunto killer, immortalato mentre esce di casa con valigie, è stato catturato a Barcellona. Questo crimine riaccende i riflettori su un trend inquietante: l’aumento della violenza nelle città. La rapidità dell’arresto grazie alle tecnologie moderne, come le telecamere di videosorveglianza, mette in luce l’importanza della sicurezza urbana. Cosa ne pensate? La giustizia può davvero essere così veloce?

In un video diffuso dalla polizia l’uomo sospettato di essere l’autore del duplice omicidio di Luca Gombi e Luca Monaldi, i due uomini trovati senza vita in un appartamento di piazza dell’Unità, a Bologna. L’uomo, terzo inquilino della casa, è stato localizzato e fermato a Barcellona, in Spagna. Nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza si vede il presunto assassino mentre lascia l’abitazione con due valigie e uno zaino. I corpi di Gombi, 50 anni, e di Monaldi, 54 anni, sono stati trovati senza vita ieri dopo che un vicino di casa aveva allertato le forze dell’ordine. Gombi è stato trovato dagli agenti con una ferita all’addome mentre Monaldi è stato sgozzato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Duplice omicidio a Bologna, il presunto killer esce di casa con le valige

Leggi anche Duplice omicidio a Serranova: "Ho trovato i corpi e ho pensato 'l'ha detto e l'ha fatto'" - Un duplice omicidio scuote Serranova, portando alla luce inquietanti rivelazioni. In aula, Carmelo Calò racconta il suo shock di fronte ai corpi ritrovati: "L'ha detto e l'ha fatto", afferma, esprimendo un senso di incubo e vulnerabilità.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Duplice omicidio a Bologna, il video della fuga del presunto assassino: zaino in spalla e due valigie, è diretto in aeroporto

Scrive ilfattoquotidiano.it: Il 48enne in pochi minuti è stato individuato sul volo, preso e poi fermato all’aeroporto di Barcellona dove è atterrato alle 10.35 ...

Chi erano Luca Monaldi e Luca Gombi, i due coniugi uccisi a Bologna

Segnala vanityfair.it: Il loro coinquilino, Genaro Maffia, è stato fermato all’aeroporto di Barcellona con l’accusa di omicidio. Le tensioni si erano esacerbate da quando la coppia aveva deciso di vendere casa ...

Duplice omicidio a Bologna, fermato il presunto killer

Lo riporta msn.com: Magnus Carlsen, il novegese campione mondiale di scacchi dal 2013 al 2023, è stato battuto dal 19enne indiano Gukesh Dommaraju, l'attuale numero 1, che ha ribaltato la partita all'ultimo minuto e ha v ...