Duplice omicidio a Bologna il presunto autore esce di casa con le valige

Un duplice omicidio scuote Bologna: Luca Gombi e Luca Monaldi sono stati trovati senza vita in un appartamento, mentre il principale sospettato, terzo inquilino della casa, ha cercato di fuggire con le valigie. Rintracciato a Barcellona, questo drammatico evento si inserisce in un contesto più ampio di crescente preoccupazione per la sicurezza nelle città . La curiosità resta: cosa ha scatenato una violenza così efferata? La verità è solo all'inizio.

In un video diffuso dalla polizia l’uomo sospettato di essere l’autore del duplice omicidio di Luca Gombi e Luca Monaldi, i due uomini trovati senza vita in un appartamento di piazza dell’Unità , a Bologna. L’uomo, terzo inquilino della casa, è stato localizzato e fermato a Barcellona, in Spagna. Nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza si vede il presunto assassino mentre lascia l’abitazione con due valigie e uno zaino. I corpi di Gombi, 50 anni, e di Monaldi, 54 anni, sono stati trovati senza vita ieri dopo che un vicino di casa aveva allertato le forze dell’ordine. Gombi è stato trovato dagli agenti con una ferita all’addome mentre Monaldi è stato sgozzato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Duplice omicidio a Bologna, il presunto autore esce di casa con le valige

