Duplice omicidio a Bologna fermato il presunto killer

Un duplice omicidio ha scosso Bologna, portando alla luce un dramma che si intreccia con la crescente tensione abitativa nelle grandi città. Le vittime, inquilini costretti a un rancoroso sfratto, sono state brutalmente uccise dal loro stesso affittuario. Il presunto killer, catturato mentre tentava di fuggire in Venezuela, ha lasciato una scia di mistero: perché rimanere sulla scena per depistare le indagini? Un gesto che solleva interrogativi inquietanti sulla viol

Duplice omicidio di Bologna. Le vittime forse massacrate dal loro inquilino che volevano sfrattare. Il presunto killer fermato all'aeroporto di Barcellona: era diretto in Venezuela. "Dopo il delitto è rimasto mezz'ora sulla scena del crimine per depistare le indagini". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Duplice omicidio a Bologna, fermato il presunto killer

Leggi anche Duplice omicidio a Serranova: "Ho trovato i corpi e ho pensato 'l'ha detto e l'ha fatto'" - Un duplice omicidio scuote Serranova, portando alla luce inquietanti rivelazioni. In aula, Carmelo Calò racconta il suo shock di fronte ai corpi ritrovati: "L'ha detto e l'ha fatto", afferma, esprimendo un senso di incubo e vulnerabilità.

Su questo argomento da altre fonti

Duplice omicidio a Bologna, in un video la fuga del fermato

Come scrive msn.com: Sei del mattino di lunedì 2 giugno: zaino in spalla, due valigie, maglia arancione/giallo e pantaloni corti. (ANSA) ...

Duplice omicidio di Bologna, in un video la fuga dell'inquilino fermato

Riporta agi.it: Gennaro Maffia è stato arrestato all'aeroporto di Barcellona per l'omicidio di Luca Gombi e Luca Monaldi. Tentava di fuggire in Venezuela ...

Duplice omicidio a Bologna, il coinquilino fermato a Barcellona

Lo riporta msn.com: Donnarumma-Napoli, Chiariello svela: "Sapete quanto chiede per firmare con un'altra squadra?" Il segreto di Yang Xinmin, il “nonno di ferro” del bodybuilding: ha 77 anni ma ne dimostra meno di 50 ...