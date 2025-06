Duplice omicidio a Bologna | fermato il coinquilino delle vittime

Un drammatico duplice omicidio scuote Bologna, un segnale allarmante in un contesto di crescente tensione sociale. Luca Gombi e Luca Monaldi, trovati senza vita nel loro appartamento, rappresentano non solo una tragedia personale ma anche una riflessione sulle relazioni tra coinquilini e la fragilità dei legami umani. Chi è il fermato, il coinquilino delle vittime? Le indagini promettono di rivelare verità inquietanti.

Lunedì mattina, intorno alle ore 8, in un appartamento di piazza dell'Unità, nel quartiere Bolognina di Bologna, sono stati trovati morti Luca Gombi, 50 anni, e Luca Monaldi, 54 anni, entrambi vittime di un brutale accoltellamento. I due uomini, legati da una relazione e conviventi da tempo, condividevano l'abitazione con una terza persona. Le indagini e l'arresto in Spagna. L'attenzione degli investigatori si è subito concentrata sul coinquilino, un cittadino italiano di origine venezuelana. Le ricerche si sono concluse poche ore dopo con il suo fermo all'aeroporto di Barcellona, appena sbarcato nella città spagnola.

