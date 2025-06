Duplice omicidio a Bologna cosa sappiamo | il coinquilino fermato in Spagna le liti per la vendita della casa

Un tragico duplice omicidio scuote Bologna, dove Luca Monaldi e Luca Gombi sono stati trovati senza vita nel loro appartamento. Le tensioni legate alla vendita della casa sembrano aver innescato questo terribile evento. Il coinquilino Gennaro Maffa, ora fermato in Spagna, rappresenta un inquietante riflesso di una crisi abitativa che colpisce molte città italiane. La questione è più che mai attuale: quanto può costare la convivenza?

Luca Monaldi, 54 anni, e Luca Gombi, 50, sono stati trovati morti nella loro abitazione al sesto piano di un palazzo di Piazza UnitĂ , nel quartiere della Bolognina. Monaldi è stato sgozzato, mentre Gombi è stato eviscerato con una profonda ferita all'addome. Il coinquilino della coppia, il 48enne Gennaro Maffa, è stato fermato all'aeroporto di Barcellona. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

