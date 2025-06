Duplice attacco jihadista in Mali decine di morti

Due attacchi jihadisti in Mali hanno scosso il paese, mietendo decine di vittime tra le forze armate. Questi eventi non sono solo un dramma locale, ma si inseriscono in un contesto globale di crescente instabilità nella regione saheliana. La lotta contro il terrorismo è una questione cruciale, e ciò che accade in Mali può avere ripercussioni su tutta l’Africa e oltre. Un invito a riflettere su una crisi che riguarda tutti noi.

I miliziani jihadisti hanno condotto due grandi attacchi il 1 e il 2 giugno contro l’esercito maliano, prima nel centro del paese e poi a Timbuctù (nord). Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Duplice attacco jihadista in Mali, decine di morti

Ne parlano su altre fonti

Duplice attacco jihadista nella capitale maliana Bamako

Come scrive internazionale.it: Poco dopo il Gruppo di sostegno all’islam e ai musulmani (Gsim), un’alleanza jihadista ... il duplice attacco al centro di addestramento della gendarmeria e all’aeroporto, sostenendo di aver inflitto ...

AFRICA/MALI - Il duplice assalto a Bamako è un segnale pure alle giunte militari di Niger e Burkina Faso?

Si legge su fides.org: Così osservatori locali descrivono il duplice attacco avvenuto ieri, 17 settembre, a Bamako, capitale del Mali, contro l’aeroporto e a una ... nell’acronimo arabo), gruppo jihadista affiliato ad Al ...

Mali, attacco jihadista a resort per turisti: 5 morti e quattordici feriti, liberati i 32 ostaggi

Da rainews.it: Attacco jihadista a un resort frequentato da turisti occidentali in Mali, alla periferia est della capitale Bamako. I terroristi hanno assaltato il 'Campement Kangaba' sparando raffiche di armi ...