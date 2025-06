Dune | prophecy stagione 2 tutto ciò che sappiamo

La seconda stagione di "Dune: Prophecy" sta prendendo forma e le anticipazioni sono incandescenti! Olivia Williams ha svelato dettagli intriganti durante il Sundance Film Festival 2025, rivelando che le riprese sono in avanzamento. Con un'epopea che continua a catturare l'immaginazione di milioni, l'attesa cresce non solo per il sequel, ma anche per il potere della narrazione sci-fi nel panorama televisivo contemporaneo. Preparati a tornare su Arrakis!

Con circa un mese di distanza dall'annuncio ufficiale del rinnovo, emergono le prime indicazioni sullo sviluppo della seconda stagione di Dune: Prophecy. Durante il Sundance Film Festival 2025, l'attrice Olivia Williams ha condiviso alcuni dettagli riguardo al calendario delle riprese. Ha dichiarato che le sessioni potrebbero iniziare nell'autunno dello stesso anno, anche se non possiede ancora informazioni precise sulla trama relativa a Valya. Questa incertezza suggerisce che la produzione richiederà ancora tempo prima di poter vedere i nuovi episodi sugli schermi.

