Dune | Prophecy – Stagione 2 si farà? Tutto quello che sappiamo

La seconda stagione di "Dune: Prophecy" è ufficialmente in cantiere! Con la sua trama avvincente che esplora le origini dei Bene Gesserit, la serie si inserisce perfettamente nel trend del revival della fantascienza che mescola elementi di politica e misticismo. Gli appassionati possono aspettarsi colpi di scena straordinari e una ricchezza di dettagli che arricchiranno l’universo di Dune. Non perdere l’occasione di scoprire cosa ci riserverà il futuro!

L'epica serie prequel di Dune: Prophecy esplora il primo periodo dell'amato franchise fantascientifico, ma le origini dei Bene Gesserits continueranno nella seconda stagione? Sviluppata per lo schermo da Diane Ademu-John e Alison Schapker, Prophecy adatta vagamente la serie di libri di Brian Herbert e Kevin J. Anderson, che esplora i primi periodi di ciascuna delle principali case del franchise di Dune. In particolare, Dune: Prophecy riguarda l'ascesa della setta Bene Gesserit e il modo in cui ha assunto il controllo degli eventi dell'universo più di 10.