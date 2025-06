Duecento miliardi per salute e istruzione in Africa | l’ultima donazione di Bill Gates per i prossimi 20 anni

Bill Gates scommette sul futuro dell'Africa con un investimento di duecento miliardi in salute e istruzione. Una visione audace che punta a liberare il potenziale umano del continente, trasformando radicalmente le sue economie e società. In un momento in cui la sostenibilità globale è più importante che mai, questa iniziativa non solo risponde a bisogni urgenti, ma segna anche un passo decisivo verso un mondo più equo. Riusciranno i paesi africani a cogliere questa opportunità?

Il fondatore di Microsoft Bill Gates ha dichiarato che intende investire quasi tutto nel miglioramento dei servizi sanitari e educativi in Africa per i prossimi 20 anni. Parlando ad Addis Abeba, riporta la Bbc, Gates ha affermato che “liberando il potenziale umano attraverso la salute e l’ istruzione, ogni Paese africano dovrebbe intraprendere la strada della prosperità”. L’annuncio arriva a un mese dalla decisione di donare il 99% del suo patrimonio alla Fondazione Gates, la cui chiusura è prevista per il 2045. Se confermato, il nuovo investimento sarà una delle più grandi donazioni filantropiche di sempre, superando i contributi storici di industriali come John D. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Duecento miliardi per salute e istruzione in Africa”: l’ultima donazione di Bill Gates per i prossimi 20 anni

