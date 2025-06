Due popoli e due piazze dopo l’Ucraina gli ex renziani del Pd usano Gaza per logorare Schlein

Il conflitto a Gaza si riflette nelle dinamiche interne del Partito Democratico, mostrando come le crisi internazionali possano amplificare le divisioni politiche. La frase “Due popoli, due Stati, tre cortei” riassume perfettamente la frattura che si è riacutizzata sotto la guida di Elly Schlein. Un partito in cerca di identità, mentre il mondo guarda: come reagirà il PD alle sfide globali e alle tensioni interne? Una situazione da tenere d'occhio!

Quando la crisi in Medio Oriente arriva a Roma, il Partito democratico si conferma laboratorio permanente di divisioni. “Due popoli, due Stati, tre cortei”: la sintesi brutale non viene dai detrattori, ma fotografa la frattura interna che la questione Gaza ha riacceso e reso plastica. Elly Schlein guida ufficialmente un Pd che ha scelto una posizione netta, ma intorno a lei i soliti noti della corrente riformista lavorano, ancora una volta, per indebolire la sua leadership, sfruttando la politica estera come leva per regolare conti interni mai chiusi. La piazza di Schlein e il fronte di sinistra. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Due popoli e due piazze, dopo l’Ucraina gli ex renziani del Pd usano Gaza per logorare Schlein

Due popoli e due piazze, il Pd si spacca pure sulla manifestazione per Gaza: minoranza in manovra, sabotaggio a orologeria per logorare Schlein

Scrive lanotiziagiornale.it: Gaza diventa il nuovo campo di battaglia interno del Pd: riformisti divisi tra sabotaggio mascherato e alleanze centriste ...

Le piazze italiane su Gaza invece che unirsi si dividono

Come scrive msn.com: Diversi dem andranno sia all’evento di Milano organizzato dagli ex terzopolisti siaa quello di Roma voluto da Pd, M5s e Verdi-Sinistra. Per Renzi e Calenda è imprescindibilela condanna di Hamas ...

Secondo affaritaliani.it: Venerdì la manifestazione "Due popoli, due Stati" di Azione e IV, il giorno dopo quella esclusivamente pro-Gaza del campo largo. Nahum: "Abbiamo provato a interloquire, hanno lasciato fuori l'antisemi ...