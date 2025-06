Due persone scomparse rintracciate a Reggio Calabria | una cercava un' amica di Venezia l' altra era in pigiama

Due persone scomparse sono state ritrovate a Reggio Calabria, grazie al pronto intervento della Polizia di Stato. Una cercava un’amica di Venezia, mentre l'altra è stata trovata in pigiama, segno di una situazione davvero particolare. Questo episodio evidenzia l'importanza della sicurezza e della presenza delle forze dell'ordine, sempre pronte a garantire tranquillità in un periodo in cui le scomparse alimentano l'attenzione mediatica e sociale. Una storia che ci ricorda quanto sia preziosa la comunicazione.

Lo riporta virgilio.it: Grazie a due interventi tempestivi della Polizia di Stato, a Reggio Calabria due persone scomparse sono state rintracciate e messe in sicurezza. Gli interventi sono stati effettuati in meno di un’ora ...

Si legge su citynow.it: Rintracciato un uomo in pigiama e con la mascherina, che inveiva contro le persone e pronunciava frasi senza senso ...

