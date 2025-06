Due Note a Vasto | musica giochi e spettacoli per la 42esima edizione al campo di san Giovanni Bosco

musica dal vivo! Sabato 7 giugno 2025, il campo di San Giovanni Bosco si trasformerà in un palcoscenico di colori e suoni per la 42esima edizione di “Due Note a Vasto”. Un evento che celebra la comunità e la vita all’aria aperta, rispondendo al crescente desiderio di socialità post-pandemia. Non perdere l'occasione di vivere una giornata ricca di emozioni, divertimento e incontri indimenticabili!

Sabato 7 giugno 2025, dalle 16.00, nel campo sportivo della chiesa di San Giovanni Bosco, si terrà la 42esima edizione di “Due Note a Vasto”. Ci saranno giochi, laboratori, gonfiabili, truccabimbi, trampolieri, attrazioni per grandi e piccini, famiglie e giovani. Soprattutto, ci sarà tanta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - “Due Note a Vasto”: musica, giochi e spettacoli per la 42esima edizione al campo di san Giovanni Bosco

Leggi anche Due note a Vasto, la musica accende la città: otto giovani talenti e grandi nomi sul palco della 42ª edizione - La musica prende vita a Vasto con la 42ª edizione di Due Note, l’evento che accende la città. Ot Ed giovani talenti e artisti affermati si esibiranno il 7 giugno al Villaggio “2NaV”, nel cuore del campo sportivo e della Chiesa di San.

