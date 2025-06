Due italiani alle ATP Finals di Torino? Sinner e Musetti in top5 nella Race!

Due italiani alle ATP Finals di Torino: Sinner e Musetti brillano nella Top 5 della Race! Non è solo un sogno, ma il frutto di una stagione 2025 ricca di emozioni. Dopo il rientro di Sinner, reduce da un periodo difficile, l'Ital-tennis si riscopre protagonista. Il talento di Musetti, in continua ascesa, rappresenta una nuova generazione pronta a conquistare il mondo. Sarà l'inizio di una nuova era?

Due giocatori italiani a Torino? Non è un sogno. La stagione 2025 ci sta regalando tante emozioni e, dopo il ritorno di Jannik Sinner in campo posteriormente al caso spiacevole della doppia positività del marzo 2024, l’Ital-tennis può festeggiare l’ascesa ai piani di Lorenzo Musetti. Il toscano, in questa parte d’annata sulla terra rossa, sta facendo vedere non soltanto un tennis qualitativo, ma anche molto consistente. Del resto, i risultati sono alla luce del sole: Finale a Montecarlo. Semifinale a Madrid. Semifinale a Roma. Semifinale al Roland Garros (ancora in corso). Per cui, al di là di Jannik e delle ambizioni tuttora esistenti di Grande Slam, il Bel Paese può mettere sulla schiacchiera un altro alfiere in grado di sciorinare prestazioni di altissimo livello e di aspirare senza se e senza ma alla qualificazione al prossimo Master. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Due italiani alle ATP Finals di Torino? Sinner e Musetti in top5 nella Race!

