Due incidenti in Tangenziale a Bari | traffico in tilt code e rallentamenti

Sulla Tangenziale di Bari, la ripresa post-ponte del 2 giugno ha subito un brusco rallentamento. Due incidenti ravvicinati hanno creato code interminabili e disagi per gli automobilisti. Questo non è solo un problema locale: testimonia come il traffico nelle grandi città stia diventando sempre più critico, proprio mentre le persone tornano a muoversi dopo mesi di restrizioni. La sicurezza stradale rimane una priorità fondamentale in questo contesto di ripartenza.

Due incidenti avvenuti a poca distanza l'uno dall'altro hanno provocato traffico e rallentamenti sulla Tangenziale di Bari, in una mattinata caratterizzata dalla ripresa dopo il lungo ponte del 2 giugno. Il primo schianto, avvenuto in direzione sud, all'altezza dello svincolo 13A di San. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Due incidenti in Tangenziale a Bari: traffico in tilt, code e rallentamenti

