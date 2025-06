Due giorni di note e una sfilata la Banda fa 140 anni

Un compleanno da non perdere! La Banda festeggia 140 anni di musica e cultura con un weekend ricco di eventi: concerti, una sfilata che attraversa il cuore della città e una mostra fotografica per rivivere la sua storia. Questo evento non è solo una celebrazione, ma un omaggio a una tradizione che continua a unire generazioni. Un’occasione imperdibile per ritrovarsi insieme e gustare l’armonia della comunità!

Due giorni di musica, con tanti ospiti e pure una sfilata lungo le strade del centro città, per festeggiare quasi un secolo e mezzo vissuto tra le note e la cultura. Concerti, una mostra fotografica e anche la possibilità di mangiare in compagnia per celebrare una delle realtà storiche del territorio. Sono gli ingredienti che comporranno l'iniziativa dal titolo "Banda in festa - 140 anni suonati", con cui nel fine settimana il Corpo Musicale di Villasanta taglierà il ragguardevole traguardo dei 140 anni di attività. A ospitare l'evento sarà l'oratorio di San Fiorano, in via Cavour: qui sabato e domenica si potrà assistere a quattro diverse esibizioni, visitare un'esposizione che ripercorre le vicende della banda locale, scoprire le varie sfaccettature del Corpo Musicale e avvicinarsi agli strumenti, ma anche condividere del buon cibo.

