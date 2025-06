Due giorni a Firenze tra ospiti emozione e un messaggio politico in musica | il racconto di un evento che è rito collettivo e futuro sonoro

Due giorni di pura magia a Firenze, dove i Baustelle hanno celebrato 25 anni di musica con l'El Galactico Festival. Un evento che non è solo un concerto, ma un rito collettivo ricco di emozioni e messaggi potenti. In un'epoca in cui la musica diventa sempre più un veicolo di cambiamento sociale, la band dimostra che l’arte può unire e ispirare. Un viaggio sonoro imperdibile per tutti gli amanti della musica!

Le celebrazioni sono una cosa seria e i Baustelle hanno scelto di dare inizio ai festeggiamenti per i loro 25 anni insieme con El Galactico Festival – prodotto e organizzato da Vivo Concerti – il primo festival ideato, scritto e diretto interamente dalla band che si è tenuto l'1 e 2 giugno a Firenze sul palco dell'Anfiteatro delle Cascine Ernesto de Pascale. Le due giornate – i cui biglietti sono interamente sold out – sono state l'occasione per celebrare la musica dal vivo, con un cast d'eccezione, ospiti a sorpresa e una scaletta unica per ciascuna giornata.

