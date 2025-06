Droga tra Capaccio e la Piana del Sele | tre condanne definitive annullate due sentenze

La lotta contro il traffico di droga continua a fare notizia, e questa volta colpisce il cuore della Piana del Sele. Tre condanne definitive per un'operazione che ha scosso Capaccio Paestum e dintorni, portando alla luce un sistema complesso. Questo caso non è solo un episodio isolato, ma si inserisce in un trend nazionale di repressione del narcotraffico. La domanda sorge spontanea: quanto è profondo il problema? La sicurezza delle nostre comunità è in gioco.

Diventano definitive le condanne per tre imputati coinvolti in una vasta operazione antidroga che lo scorso anno portò all’arresto di 14 persone tra Capaccio Paestum e i comuni limitrofi. La Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due uomini di Torre Annunziata e uno di Pompei, rendendo esecutive le pene comprese tra i 3 anni e i 4 anni e 4 mesi di reclusione. La vicenda giudiziaria, coordinata dalla Procura di Salerno, aveva portato alla luce una fitta rete di spaccio che coinvolgeva anche nuclei familiari — tra cui una madre e i suoi due figli, una coppia di fidanzati e alcuni detenuti del carcere di Fuorni. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Droga tra Capaccio e la Piana del Sele: tre condanne definitive, annullate due sentenze

Segui queste discussioni sui social

Lucrezia Lante della Rovere a Belve: «A casa giravano pistole ed eroina. La scena di sesso con Nanni Moretti? Felice di non averla fatta» – Il video #?? #CULTURASPETTACOLO #Belve #Cinema #Droga #FrancescaFagnani #NanniMoretti #Rai #Tv #Vid… Leggi la discussione

Avere un corpo adatto alle carestie..(versione Blog)#riemersione #anguilla83 #sober #droga #droghe #tossicodipendenza #tossicodipendenze #alcolismo #dipendenze #dipendenzepatologiche #blog #blogger #bloggeritalia #blogspot #salutementale #… Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Droga tra Capaccio e la Piana del Sele: tre condanne definitive, annullate due sentenze

Scrive zon.it: Diventano definitive le condanne per tre imputati coinvolti in una vasta operazione antidroga che lo scorso anno portò all’arresto di 14 persone tra ...

Blitz anti droga nella Piana del Sele: ecco tutti gli arrestati

Segnala infocilento.it: che avevano autonomamente organizzato una fittissima rete delittuosa operante in tutti i comuni della Piana del Sele. Nel corso delle indagini, e stato inoltre accertato che il Dianese ...

Relazione Dia: così la camorra s’insedia nel salernitano. Nel documento anche il blitz al comune di Capaccio Paestum

Segnala infocilento.it: Dalla Piana del Sele al Cilento, la relazione semestrale della DIA svela come la criminalità organizzata si insedia sul territorio ...