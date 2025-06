Drammatico schianto sulla statale | ci sono feriti gravi

Un drammatico incidente stradale ha scosso la statale Nola-Villa Literno, coinvolgendo otto vetture e causando feriti, alcuni in gravi condizioni. Questo evento tragico riporta alla luce un tema cruciale: la sicurezza sulle strade. In un periodo in cui i flussi di traffico aumentano, è fondamentale riflettere sull'importanza della prudenza e del rispetto delle norme. Ogni minuto conta, e una guida responsabile può fare la differenza. Restiamo informati e attenti!

Drammatico schianto sulla Nola-Villa Literno, nei pressi dello svincolo per Teverola e Carinaro. Il primo bilancio è di almeno otto auto coinvolte e diverse persone rimaste ferite, alcune in gravissime condizioni. La dinamica dell'incidente è ancora in fase d'accertamento ma di certo ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Drammatico schianto sulla statale: ci sono feriti gravi

Leggi anche Altro tragico incidente stradale: una caduta con lo scooter costa la vita ad un 40enne. Il drammatico schianto in via Kennedy a Grottaferrata. La vittima era residente a Velletri - Un drammatico incidente stradale ha colpito Grottaferrata, lasciando un profondo dolore nella comunità.

