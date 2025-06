Dramma sfiorato nel fiume Pescara | uomo intrappolato salvato in extremis

Un dramma sfiorato nel fiume Pescara: un uomo, intrappolato dalle acque tumultuose, è stato salvato in extremis grazie all'eroico intervento dei Vigili del Fuoco. Questo episodio mette in luce la crescente fragilità dei nostri corsi d'acqua, sempre più soggetti a fenomeni estremi. In un'epoca di cambiamenti climatici, la sicurezza dei cittadini diventa cruciale. Quanto siamo preparati a fronteggiare simili emergenze? La risposta potrebbe sorprenderci.

Pescara - Un improvviso innalzamento del livello dell'acqua ha intrappolato un uomo nel fiume Pescara, rendendo necessario un intervento aereo dei Vigili del Fuoco per trarlo in salvo. PESCARA – Un uomo è rimasto intrappolato nell'alveo del fiume Pescara a causa di un improvviso innalzamento del livello dell'acqua. L'episodio è avvenuto il 2 giugno, all'altezza della confluenza con il fiume Lavino. Il malcapitato, sorpreso dalla rapida crescita del fiume, ha prontamente contattato il Numero Unico di Emergenza 112, permettendo un intervento tempestivo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alanno, il nucleo fluviale della sede centrale e il Reparto Volo di Pescara.

