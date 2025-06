Dramma nella notte a Canosa di Puglia | incidente sulla Statale 93 morta 20enne ferita l’amica

Tragedia nella notte a Canosa di Puglia: un incidente mortale ha tolto la vita a una giovane di 20 anni, mentre l’amica a bordo è rimasta ferita. Questo dramma riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, un tema sempre più attuale in un’epoca in cui la velocità e la distrazione sembrano dominare le strade. La vita di una giovane promettente spezzata in un attimo: cosa possiamo fare per prevenire simili tragedie?

Dramma nella notte a Canosa di Puglia. Una giovane di 20 anni originaria di Rapolla (Potenza) ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 giugno, intorno alle 2,40, sulla Statale 93 nei pressi di Canosa di Puglia, in provincia di Bari. L'auto esce di strada e finisce nel canale. La giovane viaggiava come passeggera a bordo di un'auto guidata da un'amica, una ragazza di 25 anni, anche lei di Rapolla. Secondo le prime ricostruzioni, la conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che si sarebbe ribaltato più volte prima di finire in un canale di scolo lungo il margine della carreggiata.

