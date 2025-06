Dramma in piscina bambini intossicati dopo il bagno | uno è in terapia intensiva

Un giorno di festa si è trasformato in un dramma per cinque bambini, intossicati dopo un innocente tuffo in piscina. Uno di loro è in terapia intensiva, portando alla ribalta il tema cruciale della sicurezza negli spazi ricreativi estivi. Questo tragico evento ci ricorda quanto sia fondamentale garantire condizioni ottimali in luoghi di svago. Non lasciamo che la leggerezza dell'estate venga offuscata da incidenti evitabili.

Doveva essere un momento di festa e leggerezza, una mattina d’inizio estate da trascorrere in piscina tra giochi, schizzi e risate. Ma qualcosa è andato storto, e quella che sembrava una semplice attività ricreativa si è trasformata in un incubo. A farne le spese sono stati cinque bambini, intossicati mentre si trovavano in una piscina privata nella periferia est di Roma. L’allarme è scattato ieri mattina in via Capanna Murata, nel quartiere della Borghesiana, all’interno della struttura “Imperium eventi”, dove si è verificata una grave fuoriuscita di cloro. In pochi minuti la situazione è precipitata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

