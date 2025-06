Drake torna in Europa dopo sei anni | annunciati due concerti in Italia

Drake torna in Europa dopo sei anni, e l'Italia si prepara a festeggiare! Annunciati due concerti imperdibili, il rapper canadese si aggiunge a una lineup estiva già scintillante. Con nomi del calibro di Ed Sheeran e Dua Lipa, il nostro Paese diventa epicentro della musica mondiale. Non perdere l'occasione di vivere l'emozione di un live che promette di essere indimenticabile! Preparati a ballare e cantare a squarciagola!

L’estate musicale italiana, ormai alle porte, si preannuncia calda e ricchissima di grandi nomi internazionali. Da Ed Sheeran a Dua Lipa, dai Green Day a Post Malone, moltissimi artisti hanno scelto di fare tappa nel nostro Paese, nel corso dell’european leg dei loro rispettivi tour. A quanto pare, anche Drake sarà dei nostri nei prossimi mesi. Il rapper canadese ha annunciato una tournée nel Vecchio Continente, nella quale sono incluse anche due tappe in Italia. Appuntamento il 29 e 30 agosto all’ Unipol Forum di Milano, per due concerti che saranno inseriti nel suo $ome $pecial $hows 4 EU tour. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Drake torna in Europa dopo sei anni: annunciati due concerti in Italia

