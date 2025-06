Drake live a Milano nel 2025 | date e biglietti

Il 2025 segna un momento epocale per i fan italiani: Drake, l'icona dell'hip hop, farà tappa a Milano! Il 29 e 30 agosto, l'Unipol Forum si trasformerà in un palcoscenico indimenticabile per il suo $OME $PECIAL $HOWS 4 EU tour. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica, insieme al talento di PartyNextDoor. I biglietti andranno a ruba, quindi preparati a prenotare il tuo posto!

Drake sbarca finalmente in Italia. La superstar globale dell’hip hop, tra gli artisti più influenti della musica internazionale, sarà all’ Unipol Forum di Milano il 29 e il 30 agosto per due tappe del suo $OME $PECIAL $HOWS 4 EU tour, destinate presto a diventare sold out. Special guest il rapper canadese PartyNextDoor, con cui ha inciso l’album $ome $exy $ongs 4 U uscito a febbraio. Artista da 170 milioni di copie vendute in tutto il mondo, Champagne Papi è pronto a far ascoltare per la prima volta ai fan italiani i suoi beat e le barre con cui ha scritto la storia recente dell’hip hop. I biglietti saranno in prevendita per gli iscritti a My Live Nation dalle ore 12 di giovedì 5 giugno, mentre la vendita generale scatterà esattamente 24 ore dopo. 🔗 Leggi su Lettera43.it