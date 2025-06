Drake a Milano nel 2025 | date e biglietti tutte le info

Drake sbarca a Milano nel 2025 e le aspettative sono alle stelle! Dopo anni di attesa, il re della scena hip-hop porterà la sua energia travolgente nella capitale della moda. I biglietti saranno disponibili a breve: non perderti l’occasione di vivere un evento che promette di essere epico. In un'epoca in cui la musica dal vivo sta vivendo una nuova rinascita, questo concerto rappresenta un momento imperdibile per tutti gli amanti della musica!

L’attesa è finita: Drake arriva finalmente in Italia. Dopo anni di richieste da parte dei fan e voci di corridoio e hype crescente, il 2025 segna una svolta storica per il pubblico italiano. Il rapper canadese, tra gli artisti più influenti e prolifici degli ultimi due decenni, ha ufficializzato due concerti a Milano questa estate. Lo comunica Ticketmaster, la società venditrice dei biglietti per i concerti. In questo articolo trovi tutto ciò che ti serve sapere per non perderti l’evento dell’anno. Drake a Milano, le date ufficiali. Drake si esibirà in Italia il 29 e 30 agosto 2025 all’ Unipol Forum di Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Drake a Milano nel 2025: date e biglietti, tutte le info

Drake live a Milano nel 2025: date e biglietti

Drake per la prima volta in concerto in Italia per due date

DRAKE due concerti a Milano a fine agosto [Info e Biglietti]

