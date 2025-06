Dove vedere in tv Musetti-Alcaraz Roland Garros 2025 | orario programma streaming

Venerdì 6 giugno, ore 14.30: il momento che tutti aspettavano! Lorenzo Musetti sfida il fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz nella semifinale del Roland Garros 2025. I riflettori sono puntati su di loro, due talenti che rappresentano la nuova generazione del tennis. Con l'Italia in fibrillazione, preparatevi a vivere un match che promette emozioni forti. Non perdete l'occasione di seguire questo incontro storico in diretta!

Lorenzo Musetti è atteso alla grande sfida venerdì 6 giugno (ore 14.30). Il toscano giocherà contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) nella prima semifinale del Roland Garros 2025. Pronostici rispettati, dunque, dal momento che il cararrino e l’iberico erano i favoriti quest’oggi per il successo, contro i due americani Frances Tiafoe e Tommy Paul. Un successo più lottato per Musetti, visto lo score di 6-2 4-6 7-5 6-2. Una partita condizionata dal vento che ha reso le cose particolarmente difficili a entrambi i contendenti. Bravo Lorenzo a trovare le soluzioni nel terzo parziale, sfruttando poi l’inerzia favore per chiudere in quattro frazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Musetti-Alcaraz, Roland Garros 2025: orario, programma, streaming

Leggi anche Internazionali Roma, oggi Musetti-Zverev: dove vedere il match in tv - Stasera, il Foro Italico di Roma ospita un emozionante quarto di finale agli Internazionali BNL d’Italia, con Lorenzo Musetti che sfida Alexander Zverev.

Su questo argomento da altre fonti

Programma Day 10: Musetti-Tiafoe terzo match, Alcaraz in sessione serale; Roland Garros 2025, le partite di giovedì 29 maggio: dove vedere gli italiani in tv; Roland Garros, dove vedere Musetti Navone tv streaming: guarda il match in diretta. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Dove vedere in tv Musetti-Alcaraz, Roland Garros 2025: orario, programma, streaming

oasport.it scrive: Lorenzo Musetti è atteso alla grande sfida venerdì 6 giugno (ore 14.30). Il toscano giocherà contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) nella prima ...

Musetti-Alcaraz: orario e dove in tv e streaming la semifinale del Roland Garros

Come scrive tuttosport.com: Il 23enne carrarino sfida lo spagnolo sulla terra di Parigi, è la rivincita di Roma: ecco il loro percorso nel torneo e i precedenti ...

Musetti-Alcaraz, semifinale Roland Garros: data, orario e dove vederla in tv e streaming

Secondo msn.com: Lorenzo Musetti si gioca l'accesso alla finale del Roland Garros. L'azzurro, dopo aver sconfitto Tiafoe in 4 set ai quarti sfiderà Carlos Alcaraz, lo spagnolo numero 2 al mondo che ...