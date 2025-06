Douglas Luiz Juve | il brasiliano è tornato a Torino e si mette subito a disposizione di Tudor! Arriva l’annuncio suo programma d’allenamento nella mattinata odierna

Douglas Luiz è tornato a Torino e si è già immerso nel lavoro con Tudor, pronto a dare il massimo in vista del Mondiale per Club. La sua intensa sessione di allenamento ha catturato l’attenzione, sottolineando come la Juve punti su nuove energie per affrontare sfide sempre più competitive. La curiosità cresce: riuscirà il brasiliano a fare la differenza? Restate sintonizzati per scoprire come si preparano i bianconeri a scrivere la loro storia!

Douglas Luiz Juve, la sessione odierna d’allenamento ha visto il brasiliano protagonista: come ha lavorato il numero 26 bianconero. In diretta dal JTC, Paolo Aghemo ha fatto il punto sulla seconda giornata di allenamento di preparazione al Mondiale per Club da parte della Juve. Ecco cosa ha detto il giornalista di Sky Sport. PAROLE – « La Juventus si sta allenando, con Igor Tudor che sta preparando il Mondiale per Club. È rientrato Douglas Luiz, che si è allenato con il gruppo ». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve: il brasiliano è tornato a Torino e si mette subito a disposizione di Tudor! Arriva l’annuncio suo programma d’allenamento nella mattinata odierna

Leggi anche Tuttosport – Douglas Luiz sui social, nostalgia Premier. Poi il post: “Amo la Juventus” - Il mondo del calcio si anima di nuove polemiche e opinioni, grazie a un’inaspettata rivelazione di Douglas Luiz.

