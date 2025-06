Dorno arabo alle scuole medie | contestazioni al progetto finanziato dalla Qatar Foundation

A Dorno, il progetto "Porte aperte all’arabo" sta sollevando polemiche. Finanziato dalla Qatar Foundation, mira a integrare culture diverse in un contesto educativo sempre più multietnico. Questo trend di apertura e inclusione riflette una società in trasformazione, dove il dialogo interculturale è fondamentale. Interessante notare come, tra contestazioni e apprezzamenti, i giovani si uniscano per esplorare nuovi orizzonti: un segnale di speranza per il futuro!

Dorno, 3 giugno 2025 – Frequentano la stessa classe, spesso sono amici, parlano tutti italiano, ma hanno origini diverse e tanta voglia di conoscere. Si sono ritrovati in classe anche dopo il normale orario scolastico per un progetto extra curriculare: "Porte aperte all'arabo". Non un corso vero e proprio, ma un approccio anche ludico al quale si sono avvicinati volontariamente i ragazzini che hanno voglia di scoprire che cosa si nasconde dietro quei caratteri così particolari. L'idea è stata di una docente di lingua francese della scuola media, Barbara Airò, che a titolo gratuito ha deciso di mettere a disposizione dei ragazzi le sue competenze e la conoscenza della lingua araba.

