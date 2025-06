Doppio gioco | anticipazioni trama e cast della seconda puntata

Questa sera, in prima serata su Canale 5, non perdere la seconda puntata di "Doppio Gioco". La talentuosa Alessandra Mastronardi torna nei panni di Daria, una donna capace di decifrare le emozioni altrui. In un’epoca in cui la comunicazione è sempre più complessa, la sua abilità diventa un’arma a doppio taglio. Scopri come si destreggerà tra inganni e verità ! Intrigo e suspense ti aspettano.

Questa sera, martedì 3 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Doppio gioco, la serie  con Alessandra Mastronardi. La protagonista è Daria (Mastronardi), una donna dotata della capacità di leggere le persone, un talento che le ha trasmesso il padre – scomparso in un incidente quando lei era ancora bambina – insegnandole a osservare segnali e comportamenti proprio attraverso il poker. Quando i Servizi Segreti le affidano una missione sotto copertura per incastrare Gemini (Tortora), figura chiave della criminalità internazionale, Daria accetta.

Si legge su iodonna.it: Daria riesce finalmente a scoprire qualcosa su Gemini mentre i sentimenti nei confronti di Ettore si fanno sempre più intensi ...

msn.com scrive: SECONDO APPUNTAMENTO, stasera in prima serata con Doppio gioco, la fiction di spionaggio ambientata nel mondo dei giocatori di poker. A che ora inizia Doppio gioco e dove vederlo oggi 3 giugno, in tv ...

Si legge su msn.com: Nonostante il pericolo icombente, Daria è disposta a tutto per rivedere Gemini: le anticipazioni della seconda puntata di "Doppio gioco" ...