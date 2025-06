Doppio Gioco anticipazioni terza puntata

La terza puntata di "Doppio Gioco" sta per arrivare e le anticipazioni promettono colpi di scena mozzafiato! Sotto la direzione di Andrea Molaioli, già noto per le sue opere intense, la serie si propone come un vero e proprio thriller psicologico. In un'epoca in cui la suspense regna sovrana nelle serie televisive, questa produzione si distingue per la sua narrazione stratificata. Rimanete sintonizzati: ogni episodio potrebbe rivelare segreti inaspettati!

Dietro la macchina da presa di Doppio Gioco c'è Andrea Molaioli, già regista di Fedeltà e di Circeo. E in questi quattro appuntamenti su Canale 5 promette di offrire al pubblico un racconto stratificato, che si muove su più piani e in cui la tensione narrativa non si spegne, alimentata da scene d'azione e da intrecci psicologici che coinvolgono tutti i protagonisti e le loro contraddizioni. A seguire le anticipazioni, che saranno aggiornate di volta in volta. di martedì 10 giugno 2025. 1×0 3: Mentre l'omicidio di Monti pone al centro delle indagini Gemini, Daria fronteggia l'interrogatorio di Longardi.

