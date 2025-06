Doppio Gioco anticipazioni terza puntata del 10 giugno | Daria si sente usata da Ettore corsa contro il tempo per salvarla

La tensione sale in "Doppio Gioco": nella terza puntata, Daria si sente tradita da Ettore, mentre un viaggio pericoloso con Gemini mette a rischio tutto. Il tema della fiducia è centrale in questa stagione, riflettendo le relazioni moderne sempre più fragili. Non perdere l'appuntamento il 10 giugno alle 21:20 su Canale5: scopriremo se Daria avrà il coraggio di affrontare i suoi demoni. La suspense è palpabile!

Le anticipazioni della terza puntata di Doppio Gioco in onda martedì 10 giugno alle ore 21:20 su Canale5. Nel nuovo episodio della fiction con Alessandra Mastronardi, Max Tortora e Simone Liberati, Daria metterà in dubbio il rapporto con Ettore. Si imbarcherà in un pericoloso viaggio con Gemini. Il Maggiore della Guardia di Finanza cercherà di riportarla a casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Doppio Gioco, anticipazioni terza puntata del 10 giugno: Daria si sente usata da Ettore, corsa contro il tempo per salvarla

