Doppio Gioco anticipazioni terza puntata del 10 giugno 2025 | trama episodio 3

Il 10 giugno 2025, "Doppio Gioco" torna con una terza puntata ricca di colpi di scena! La tensione tra Daria, interpretata da Alessandra Mastronardi, e i suoi antagonisti cresce, rivelando segreti inaspettati. Questo episodio si inserisce perfettamente nel trend attuale delle fiction italiane, sempre piĂą votate all'azione e al thriller psicologico. Non perdere l'occasione di scoprire come si evolve questa intricata trama: le sorprese sono dietro l'

Doppio Gioco anticipazioni terza puntata. Siamo arrivati alla terza puntata di Doppio Gioco, la penultima della fiction diretta da Andrea Molaioli. Ottime impressioni dopo il primo episodio dell’action-thriller con protagonista Alessandra Mastronardi (Daria) insieme a Max Tortora e Simone Liberati. Scopriamo le anticipazioni della terza puntata di Doppio Gioco in onda il 10 giugno 2025 su Canale 5. Doppio Gioco anticipazioni 10 giugno 2025: si avvicinano Daria e Ettore. Ancora sotto shock per quanto accaduto all’hotel The Rome, Daria cerca con insistenza di incontrare di nuovo Gemini. Riesce quindi a prendere il suo posto in una partita contro Monti, suo socio in affari, scoprendo così informazioni fondamentali per le indagini. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it