Stasera, alle 21.20 su Canale 5, il mistero di "Doppio Gioco" si infittisce! Daria, scossa dagli eventi dell'hotel The Rome, è determinata a rivedere Gemini per svelare la verità. Questo thriller avvincente non solo cattura l’attenzione, ma riflette un crescente interesse del pubblico per storie di intrighi e segreti. Preparati a restare incollato allo schermo: ogni episodio è un passo più vicino a svelare l'ignoto

La seconda puntata di Doppio Gioco va in onda stasera martedì 3 giugno su Canale 5: Daria, ancora scossa dai fatti dell'hotel The Rome, prova a rintracciare Gemini per scoprire tutta la verità. Questa sera, martedì 3 giugno, alle 21.20 su Canale 5, andrà in onda la seconda attesissima puntata di Doppio Gioco, la nuova serie tv diretta da Andrea Molaioli e prodotta da RTI in collaborazione con Fabula Pictures. Un thriller avvincente tra spionaggio, intrighi e identità nascoste, che vede protagonista Alessandra Mastronardi nei panni di Daria Giraldi, una brillante ex giocatrice di poker costretta a collaborare con i servizi segreti italiani. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Doppio Gioco, anticipazioni seconda puntata stasera su Canale 5: Daria vuole rivedere Gemini

