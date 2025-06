Doppio Gioco Alessandra Mastronardi | Dopo la serie sono pronta per 007 e Mission Impossible

Alessandra Mastronardi è pronta a sorprendere il pubblico con "Doppio Gioco", la nuova fiction Mediaset in onda su Canale5. In un periodo in cui le eroine forti dominano il piccolo schermo, l'attrice non teme il confronto e si dichiara pronta per ruoli da 007 e Mission Impossible. Un'opportunità imperdibile che promette colpi di scena e un mix avvincente di suspense e dramma. Non perderti il primo episodio, martedì 27 maggio!

Dietro le quinte della nuova fiction Mediaset con Andrea Molaioli, Alessandra Mastronardi, Max Tortora e Simone Liberati. In onda su Canale5. Alessandra Mastronardi affronta una nuova sfida in tv. Dopo I Cesaroni e L'Allieva, l'attrice torna su Canale5 con una nuova fiction in quattro prime serate a partire da martedì 27 maggio, intitolata Doppio Gioco, prodotta da RTI e Fabula Pictures. Interpreta Daria Giraldi, una giovane donna dotata di un'abilità speciale: riuscire a "leggere" le persone, un talento trasmessole dal padre, morto in un tragico incidente quando lei era solo una bambina, che le ha insegnato a osservare e interpretare comportamenti e segnali attraverso il gioco del poker. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Doppio Gioco, Alessandra Mastronardi: "Dopo la serie sono pronta per 007 e Mission Impossible"

