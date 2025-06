Doppia UFFICIALITA’ Juve | risoluzione per Giuntoli e dimissioni di un altro dirigente

Un terremoto in casa Juventus: Cristiano Giuntoli, l'ex guru del Napoli, si congeda dalla Vecchia Signora con una risoluzione consensuale. Ma non è finita qui! Un altro dirigente abbandona la nave, segno di una vera e propria rivoluzione interna. In un calcio sempre più competitivo e in cerca di freschezza, la Juve deve ripensare le proprie strategie. Quale sarà il prossimo passo per tornare ai vertici? La curiosità sale!

Accordo consensuale con l’ex Napoli: non sarà più il direttore sportivo bianconero. Ma non è l’unico a lasciare Torino: ufficiale un altro addio Tempo di rivoluzione in casa Juventus. La notizia era nell’aria e adesso è anche ufficiale: Cristiano Giuntoli lascia il club bianconero. Risolto in maniera consensuale il contratto tra l’ex direttore sportivo del Napoli e la Vecchia Signora. Ma c’è di più. Con lo stesso comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale, la Juve ha reso note anche le dimissioni di Francesco Calvo. Ecco la nota della società torinese: Cristiano Giuntoli (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Doppia UFFICIALITA’ Juve: risoluzione per Giuntoli e dimissioni di un altro dirigente

