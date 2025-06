Dopo vent’anni tornano in concerto gli Offlaga Disco Pax con il loro ' Socialismo tascabile'

Sabato 14 giugno, la magia del Cortile del Castello Estense rivive con il ritorno degli Offlaga Disco Pax, dopo vent'anni di attesa! Il loro "socialismo tascabile" risuonerà in un concerto che celebra l'Emilia rossa e l'identità di un'intera generazione. Questo evento non è solo musica: è un viaggio nei ricordi e nelle radici culturali di un'epoca. Non perdere l'occasione di rivivere la storia!

Sabato 14 giugno nel Cortile del Castello Estense sono ospiti di 'Ferrara Sotto le Stelle' gli Offlaga Disco Pax gruppo cult per una generazione con quel loro stile musicale inconfondibile e i temi incentrati sull’Emilia rossa di una volta. Offlaga Disco Pax è un collettivo formatosi nel 2003. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Dopo vent’anni tornano in concerto gli Offlaga Disco Pax con il loro 'Socialismo tascabile'

