Dopo vent’anni tornano in concerto gli Offlaga Disco Pax con il loro ' Socialismo tascabile'

Dopo vent'anni di assenza, gli Offlaga Disco Pax tornano a far vibrare il cuore di Ferrara con il loro "socialismo tascabile". Sabato 14 giugno, nel suggestivo Cortile del Castello Estense, la band cult riporterà in vita l'Emilia rossa attraverso un sound unico e testi che raccontano storie di un'epoca. Un evento imperdibile, non solo per i fan, ma per chi ama la musica che lascia il segno! Non perdere questa occasione di rivivere la storia.

Sabato 14 giugno nel Cortile del Castello Estense sono ospiti di 'Ferrara Sotto le Stelle' gli Offlaga Disco Pax gruppo cult per una generazione con quel loro stile musicale inconfondibile e i temi incentrati sull’Emilia rossa di una volta. Offlaga Disco Pax è un collettivo formatosi nel 2003. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Dopo vent’anni tornano in concerto gli Offlaga Disco Pax con il loro 'Socialismo tascabile'

Argomenti simili trattati di recente

Dopo vent'anni addio ai biglietti tradizionali dei bus, al debutto i nuovi Qr Code di Start Romagna - Dopo vent'anni, i biglietti tradizionali dei bus lasciano il posto ai nuovi QR code di Start Romagna.

Segui queste discussioni su X

Dopo 20 minuti l'#Inter non è ancora scesa in campo. Atteggiamento incomprensibile. O forse è solo troppo più forte il Psg #PsgInter #ChampionsLeague #uefachampionsleague Tweet live su X

#PasqualePlantera dopo l'#Armistizio comandò la Brigata “Borgianni e Boschi”.Militare di carriera, per aver partecipato alla #Resistenza, nel dopoguerra venne boicottato ed ostacolato in tutti i modi dai vertici superiori.Collocato in congedo dopo 20 anni, morì Tweet live su X

Dopo la partecipazione ad X Factor 2024, Pablo Murphy torna con il nuovo singolo "21", un brano nato dall'urgenza espressiva di descrivere il caos dei vent'anni #PabloMurphy #21 Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

"Se lasci il segno i turisti tornano"

Lo riporta msn.com: "La stagione dipenderà dalla qualità dei servizi offerti. Dopo vent’anni posso dire che, nell’ambito della ristorazione balneare, se i ...

Le t.A.T.u. tornano sul palco: nostalgia, scandali e provocazione. Ecco cosa succede 20 anni dopo

Riporta domanipress.it: C’è chi ha imparato l’inglese con All The Things She Said, chi ha copiato l’eyeliner sbavato di Julia davanti allo specchio, e chi ancora si chiede se fosse vero amore o solo strategia. Vent’anni dopo ...

Dopo 40 anni i santi tornano in convento

Secondo milano.repubblica.it: E dopo 40 anni i santi tornano a casa, anzi in convento ... come regalo dal marito in occasione di un compleanno più di vent’anni fa, ma di averle già notate in precedenza, alla fine degli ...