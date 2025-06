Dopo una settimana la Juventus è riuscita a licenziare Giuntoli | ufficialmente è consensuale

Dopo una settimana di tensioni, la Juventus ha ufficialmente separato le strade da Cristiano Giuntoli. Seppur presentata come consensuale, la notizia solleva interrogativi sulle reali dinamiche interne del club. Questo episodio si inserisce in un trend più ampio di cambiamenti nei vertici delle squadre di calcio, dove la pressione dei risultati accelera le decisioni. Un chiaro segnale che il tempo per sbagliare è sempre meno. E chi sarà il prossimo?

Ha impiegato una settimana ma alla fine la Juventus è riuscita a separarsi da Cristiano Giuntoli. Lo fa con un comunicato che è un condensato di ipocrisia. Ufficialmente si tratta di una risoluzione consensuale, ovviamente è un licenziamento. Il ds aveva un contratto lungo e oneroso. La trattativa per gli accordi economici è stata laboriosa. Scrive il quotidiano la Repubblica: La Juventus ha reso noto di aver raggiunto un accordo con Cristiano Giuntoli per la risoluzione consensuale dalla data odierna del contratto di direttore sportivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Dopo una settimana, la Juventus è riuscita a licenziare Giuntoli: ufficialmente è consensuale

La Juventus in Champions League, l’Empoli e il Venezia in Serie B; Juventus, operazione alla mano per Perin: salterà il Mondiale per Club; Rugani torna in campo con la Juventus: la sua giornata e i piani per il futuro. 🔗Cosa riportano altre fonti

Scrive ilnapolista.it: Tra la Juventus e Giuntoli trattativa economica laboriosa per l'addio, il ds aveva un contratto lungo e pesante.

CHAMPIONS - PSV-Juventus 3-1, bianconeri eliminati. E arriva un'altra brutta notizia per Motta

Segnala msn.com: Settimana nerissima per le squadre italiane impegnate in Champions League. Dopo Milan ... ndr), anche la Juventus si ferma ai playoff. La squadra di Thiago Motta non riesce a difendere il successo ...

Juventus, in arrivo Szczesny. Atteso per la settimana prossima

Segnala ilgiornale.it: Il portiere ex Roma è atteso a Torino in settimana. La Juventus vuole chiudere l'affare prima della tournée in America Dopo aver ceduto Bonucci al Milan e aver incassato 40 milioni più bonus ...