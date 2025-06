Dopo tutto sono io | il nuovo singolo de LaFabbrica dal 6 giugno in radio

Un viaggio musicale che parla a tutti noi! "Dopo tutto sono io", il nuovo singolo de LAFABBRICA, ci invita a riflettere su chi siamo davvero in un mondo che ci spinge a conformarci. Con melodie avvolgenti e testi profondi, questo brano si inserisce perfettamente nel trend attuale di ricerca dell'autenticitĂ . Dal 6 giugno in radio, preparati a lasciarti trasportare da un sound che parla di libertĂ e introspezione. Non perdertelo!

Da venerdì 6 giugno 2025 sarĂ in rotazione radiofonica “DOPO TUTTO SONO IO” (Overdub Recordings), il nuovo singolo de LAFABBRICA, giĂ disponibile sulle piattaforme digitali dal 23 maggio. “Dopo tutto sono io” è un brano che esplora il conflitto tra identitĂ e relazione, tra il desiderio di comprensione e la necessitĂ di lasciar andare. Un viaggio emotivo tra identitĂ , distanza e rinascita. “Dopo tutto sono io” è una canzone intensa e riflessiva che affronta il tema del conflitto tra identitĂ e relazione, tra il bisogno di essere compresi e la consapevolezza di dover lasciare andare. Le parole si muovono su un filo fragile, dove convivono la voglia di esprimersi e il riconoscimento della distanza emotiva tra le persone. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - “Dopo tutto sono io”: il nuovo singolo de LaFabbrica dal 6 giugno in radio

Leggi anche Calciomercato Juve LIVE: dopo Gutierrez si pesca ancora dalla Spagna per due gioiellini! A tutto “gas” per Osimhen e occhio a Conte… - Il calciomercato della Juventus è in pieno fermento, con la dirigenza pronta a cogliere nuove opportunità .

Approfondimenti da altre fonti

Noemi/ Dopo Sanremo 2025 pubblica “Non sono io”: “pone una semplice domanda è ancora possibile amarsi?”

Lo riporta ilsussidiario.net: Noemi è tra gli ospiti di Che tempo che fa di Fabio Fazio: la cantante presenta il nuovo singolo "Non sono io", tra i tormentoni della prossima estate!

CLUSONE – Dopo 4 generazioni lascia la Farmacia Pedenovi. Paolo, 52 anni: “Dopo il covid tutto è cambiato, anche io, ho ceduto perché è il momento di fare altro… lo ...

Riporta araberara.it: Una scelta importante, che ha radici negli ultimi anni ed è arrivata a maturazione negli ultimi mesi: «Mollo perché tutto ... mi sono trovato anche delle persone non adeguate all’idea di farmacia che ...

Dopo Di Te si farà il film? Tutto sul seguito di Io Prima Di Te: riassunto e come finisce

Segnala tvserial.it: Dopo il successo del film Io Prima di Te, tratto dall’omonimo romanzo di Jojo Moyes che ha come protagonisti l’attrice di Game of Thrones Emilia Clarke e Sam Clafin i fan della scrittrice si sono ...