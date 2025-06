Dopo più di un secolo Dreyfus sarà generale

Dopo oltre un secolo di ingiustizie, Albert Dreyfus, simbolo di una battaglia per i diritti civili, viene finalmente promosso a generale di brigata. Questo gesto non è solo un atto riparatore, ma segna un passo fondamentale nella lotta contro l'antisemitismo e le discriminazioni. La Francia si confronta con il proprio passato, alimentando un dibattito più ampio sulla memoria storica e la giustizia sociale. Un momento che invita alla riflessione e all’azione.

Nella giornata di ieri l'Assemblea nazionale francese ha passato con voto unanime la proposta di elevare Albert Dreyfus al grado di generale di brigata. Un «atto riparatore» arrivato a 130

