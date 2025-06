Dopo l’attacco a tre donne trans il fondatore di Gender X denuncia un clima istituzionale che legittima odio e violenza

Dopo l'attacco a tre donne trans a Roma, Gioele Lavalle, fondatore di Gender X, lancia un allarme: il clima istituzionale sembra alimentare odio e violenza. Questa aggressione non è un caso isolato, ma parte di un trend preoccupante che mette in luce la necessità di una maggiore tutela per le minoranze. È ora di diventare parte del cambiamento e combattere insieme contro l'odio che divide la nostra società. La solidarietà è fondamentale!

G ioele Lavalle, fondatore e coordinatore di Gender X -associazione di persone transgender-, commenta l'aggressione delle tre donne aggredite domenica a Roma, raccontando all' ANSA le aggressioni che l'associazione stessa ha subito nell'ultimo anno. «La Presidente Meloni ogni volta che si presenta l'occasione di dire qualcosa contro le donne trans non se lo fa sfuggire, questo ha un riflesso molto forte verso la società e chi ha già dei pregiudizi», ha commentato Lavalle.

