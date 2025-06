Dopo il successo della serie l’attrice è protagonista del film che racconta le origini del suo personaggio più amato Nel cast anche Andrea Arcangeli Le riprese sono in corso in Sicilia

Il fenomeno "Mare Fuori" conquista anche il grande schermo! Dopo il trionfo della serie, l'attesissimo prequel ci porta nel cuore delle origini di Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito. Ambientato in Sicilia, il film promette emozioni forti e colpi di scena. Con Andrea Arcangeli nel cast, la storia si arricchisce di nuovi dettagli che faranno palpitare i fan. Scopri come il legame tra personaggi e luoghi si intreccia in questa avventura. Non perdere l'

M are fuori arriva al cinema. E no, non si tratta della proiezione degli episodi della serie più amata degli ultimi anni. Mare fuori arriva al cinema con il prequel che racconta la storia del suo personaggio più in vista, Io sono Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito. “Mare Fuori”, il Giffoni esplode per la serie cult, tra novità e conferme X Leggi anche › Maria Esposito lascia Napoli per Roma: «Il mio lavoro di attrice merita dedizione e sacrificio» Io sono Rosa Ricci, film prequel di Mare fuori. Anticipazioni, trama, cast. Il 12 maggio è la data in cui sono iniziate le riprese del primo film tratto dalla serie fenomeno di Rai 2. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dopo il successo della serie, l’attrice è protagonista del film che racconta le origini del suo personaggio più amato. Nel cast anche Andrea Arcangeli. Le riprese sono in corso in Sicilia

