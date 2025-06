Dopo il restauro esposto in Basilica a Gandino il saio di Padre Pio

A Gandino, il saio di Padre Pio torna a brillare dopo un attento restauro, grazie alle mani esperte delle monache benedettine. Questo prezioso relicario non è solo un pezzo di storia, ma un simbolo di fede che attira visitatori da ogni dove. In un'epoca in cui la spiritualità cerca nuove forme di espressione, scoprire queste tradizioni può offrire un rinnovato senso di comunità e connessione. Un'occasione da non perdere!

Gandino. È esposto in questi giorni in Basilica a Gandino il saio reliquia di San Padre Pio da Pietrelcina, oggetto nelle ultime settimane di un certosino intervento di recupero conservativo e sanificazione, portato avanti dalle monache benedettine del monastero "Mater Ecclesiae" sull'Isola di Orta San Giulio. Il prezioso indumento sarà poi nuovamente conservato presso la chiesa di San Mauro annessa al Convento delle Orsoline. Il suo arrivo a Gandino fu merito della famiglia Maccari, lanieri gandinesi che fornirono materia prima ai Cappuccini. Uno di essi particolarmente devoto, chiese di ottenere, in cambio di una fornitura di lana, un saio del frate.

